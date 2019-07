FOTO - Azzurri a lavoro nelle gelide acque del Trentino, Zielinski in posa con Gaetano e Rog

Il Napoli prosegue il ritiro in quel di Dimaro, con gli azzurri impegnati su più fronti per prepararsi a livello fisico in vista della prossima stagione. Piotr Zielinski in compagnia di Gianluca Gaetano e Marko Rog, sono i protagonisti di uno scatto che li ritrae nelle gelide acque del Trentino: "Rigenerazione".