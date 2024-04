FOTO - Barrenechea da Maradona: l'argentino in visita al murales dopo il 2-2

Il classe 2001 è apparso visibilmente emozionato in uno scatto pubblicato sui social.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Enzo Barrenechea, argentino del Frosinone in prestito dalla Juventus, dopo il pari di oggi al Mardona con il Napoli si è recato in visita al murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Il classe 2001 è apparso visibilmente emozionato in uno scatto pubblicato sui social. Di seguito la foto.