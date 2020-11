FOTO - Chiriches dopo il suo ritorno al San Paolo: "E' stato speciale, non potevo chiedere di meglio"

Vlad Chiriches ieri è tornato al San Paolo da avversario, dopo aver a lungo vestito la maglia del Napoli s'è ritrovato a difendere contro gli attaccanti azzurri e nel day-after, godendosi la vittoria del suo Sassuolo, ha voluto celebrare la sua bella giornata: "Tornare al San Paolo per me è stato qualcosa di speciale. E non potevo aspettarmi un ritorno migliore di questo: una partita giocata a viso aperto contro una grande squadra, uno straordinario spirito di gruppo e una bella vittoria che ci permette di raggiungere il secondo posto in classifica", il messaggio su Instagram.