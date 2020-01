FOTO - Ciciretti lascia il Napoli e ritrova il pallone: "Ti giuro, mi sei mancato!"

E' di poco fa l'ufficialità del passaggio di Amato Ciciretti dal Napoli all'Empoli. L'ex Benevento non è mai rientrato nei piani del club azzurro, non ha mai visto il campo e neanche la panchina. Per questo è migrato via, in Serie B, per tentare ancora l'assalto alla promozione. E sui social poco fa ha così scritto: "Ti giuro su Dio, mi sei mancato".