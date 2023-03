FOTO - "Ciò stam' trzian", spunta uno striscione in attesa del terzo scudetto

Come per gli scudetti del '87 e del '90, anche per quello che potrebbe essere conquistato a breve dal Napoli spuntano geniali striscioni in città.

La fantasia del popolo napoletano è nota a tutti. Come per gli scudetti del '87 e del '90, anche per quello che potrebbe essere conquistato a breve dal Napoli spuntano geniali striscioni in città. "Ciò stam' trzian". Così recita uno striscione, che si rifà al gergo napoletano usato nei giochi con le carte, mostrato sui social da Carlo Alvino. Il giornalista commenta su Twitter: "Solita genialità...e stamm sol all'inizio… Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!".