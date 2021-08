FOTO - CR7, che gaffe: errore grammaticale gravissimo nel post di saluti alla Juve

Cristiano Ronaldo in questi anni di Juventus è stato criticato perché non ha mai imparato l'italiano. Nei post di saluti, ha sbagliato a scrivere grazie (due Z) e ha scritto tifosi con due T su Instagram. Gli abitanti del mondo social non lo hanno perdonato.

The last Cristiano Ronaldo message farewell to Juventus got actually an easy grammar mistake writing Grazie with one Z too much.



C’mon Cristiano you definitely can afford 10€ to pay a translator.



Epic fail pic.twitter.com/FiCEUNCQkO