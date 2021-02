FOTO - De Luca scettico sull'abbraccio Gattuso-squadra: "Da questa immagine ho smesso di fidarmi..."

"È da questa immagine che ho smesso di fidarmi degli abbracci davanti alle telecamere". Il tweet di Diego De Luca, giornalista Kiss Kiss Napoli, è emblematico: si sta elogiando la squadra per l'abbraccio a Gattuso dopo la rete di Politano, ma lo stesso accadde a Salisburgo in Champions quando il gruppo andò da Ancelotti. Sembrava la fotografia di un gruppo unito, invece poco dopo ammutinamento ed esonero. Dunque, meglio non fidarsi.

È da questa immagine che ho smesso di fidarmi degli abbracci davanti alle telecamere.#Napoli #Gattuso pic.twitter.com/RimNN0OZjK — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) February 1, 2021