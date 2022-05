FOTO - Di Lorenzo in posa con la squadra al Picco: “Guarda il tuo settore e lotta con il cuore”

Attraverso un post su Instagram con tutta la squadra in posa al Picco di La Spezia scrive

Il campionato di Giovanni Di Lorenzo si è chiuso in anticipo in occasione del 3-0 del Napoli al Genoa. Infatti ieri il terzino è stato tenuto in panchina e al suo posto ha giocato Zanoli dal primo minuto. Di Lorenzo ci ha comunque tenuto a lasciare un messaggio social. Attraverso un post su Instagram con tutta la squadra in posa al Picco di La Spezia scrive: “Guarda il tuo settore e lotta con il cuore”.