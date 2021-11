FOTO - Diletta Leotta alla prova caffè: siparietto con Koulibaly a Dazn

Nel corso dell'intervista rilasciata da Kalidou Koulibaly a Diletta Leotta per Dazn, tra i due protagonisti è andato in scena un simpatico siparietto. La nota conduttrice ha preparato il caffè insieme al difensore azzurro, sicuramente non buono quanto quello di Tommaso Starace. "Quando sono arrivato non bevevo tanto il caffè, poi Tommaso Starace me ne ha fatto innamorare. Ne bevo diversi, 4-5 al giorno. Sempre quello di Tommaso", dice al riguardo Kalidou.