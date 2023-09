FOTO - Domani il debutto in Champions, Simeone non vede l’ora: lo scatto postato sui social

Domani alle ore 21:00 il Napoli debutterà in Champions League contro il Braga.

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 21:00 il Napoli debutterà in Champions League contro il Braga. C’è grande attesa per l’esordio europeo degli azzurri che vogliono partire col piede giusto e cambiare marcia dopo la sconfitta in campionato con la Lazio e il deludente pareggio di Genova. Giovanni Simeone non vede l’ora di iniziare la campagna europea. L’attaccnate argentino ha postato sui social la foto del pallone della Champions League accompagnata dalla seguente didascalia: “Quella sensazione... VAMOS!”. Di seguito lo scatto.