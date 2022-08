FOTO - Dybala, la famiglia è a Napoli: visita ai luoghi dedicati a Maradona

Tappa d'obbligo per ogni argentino la visita ai Murales Maradona e agli altri luoghi simbolo legati al Pibe de Oro.





© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, prima di scegliere la Roma, è stato tentato dall'esperienza a Napoli. In queste ore il fratello Gustavo e la mamma Alicia sono in gita nel capoluogo campano. Tappa d'obbligo per ogni argentino la visita ai Murales Maradona e agli altri luoghi simbolo legati al Pibe de Oro. Di seguito la foto postata su Instagram dal fratello della Joja.