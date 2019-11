FOTO - Edo DL a San Siro, i tifosi lo prendono d'assalto sui social: "Esonerate Ancelotti e rifondate!"

Edo De Laurentiis posta un'immagine che lo ritrae in tribuna al Meazza a seguire Milan-Napoli e nel post-partita il suo profilo Instagram viene preso d'assalto dai tifosi. C'è chi chiede una rifondazione della squadra, chi vorrebbe addirittura l'esonero immediato di Ancelotti. Tutti, però, esigono una reazione da parte di una squadra che è tangibilmente in profonda crisi. I supporters sperano in una rivoluzione già a gennaio per provare a salvare la stagione. Di seguito il post con i commenti dei tifosi.