FOTO - Elmas spegne le polemiche: l'azzurro mostra un abbraccio con Gattuso

Gli azzurri sono tutti concentrati e compatti in vista della sfida contro la Lazio e con l'obiettivo Champions nel mirino. Dopo un confronto acceso con Gattuso nel corso di un allenamento, Eljif Elmas ha voluto spegnere tutte le voci uscite nelle ultime ore. Il centrocampista azzurro ha postato su Instagram una bella foto di una sua esultanza mentre abbracciava il tecnico, dimostrando lo spirito che c'è in casa Napol in queste ore. Di seguito lo scatto.