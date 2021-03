FOTO - Frabotta graziato, Ziliani: "Quindi non è rosso. Per la serie 'Ricordando Pjanic'"

Juventus e Spezia sono in campo per l'anticipo della venticinquesima giornata, ma è già polemica per un intervento scomposto di Frabotta su Vignali. Il giornalista Paolo Ziliani, ricordando il famoso fallo di Pjanici su Rafinha in Juve-Inter del 2018, ha commentato su Twitter l'episodio: "Quindi questa non è espulsione. Mò me lo segno. Per la serie: 'Ricordando Pjanic'".