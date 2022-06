FOTO - Gattuso al Valencia, il messaggio social di Koulibaly: “Buona fortuna mister”

Kalidou Koulibaly ha voluto mandare un messaggio via social al suo ex allenatore per l’inizio di questa nuova avventura.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Gennaro Ivan Gattuso è da ieri il nuovo allenatore del Valencia. L’ex Napoli diventa il 14° italiano a rappresentare il Valencia, il terzo allenatore dopo Claudio Ranieri e Cesare Prandelli. Kalidou Koulibaly ha voluto mandare un messaggio via social al suo ex allenatore per l’inizio di questa nuova avventura. Tramite una stories su Instagram, ha scritto: “Buona fortuna mister!!”. Di seguito la foto.