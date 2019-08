FOTO - Ghoulam avverte dopo il sorteggio: "Avversari tosti ma li affronteremo senza paura!"

Dopo il sorteggio Champions, che ha visto il Napoli piazzato nel girone E, a commentare l'esito delle urne ci ha pensato anche il terzino azzurro Faouzi Ghoulam su Twitter: "Avversari tosti. Li affronteremo con rispetto ma senza paura".

Des adversaires robustes. Nous les affronterons avec respect mais sans crainte Avversari tosti. Li affronteremo con rispetto ma senza paura Tough opponents. We will face them with respect but without fear