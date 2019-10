FOTO - Ghoulam e Koulibaly in visita al San Paolo con i bimbi algerini

Da ieri Faouzi Ghoulam sta intrattenendo un gruppo di bimbi algerini per un evento organizzato dalla Faouzi Ghoulam Foundation. Il terzino azzurro, in compagnia di Koulibaly, ha portato i piccoli allo stadio San Paolo per una visita guidata, come mostra lo scatto pubblicato dallo stesso Ghoulam su Instagram: "Visita guidata allo stadio San Paolo con mio fratello Koulibaly ed i bambini".