FOTO - Ghoulam torna in campo 7 mesi dopo: "Sudore e attesa, la felicità in un attimo!"

Dopo sette mesi e mezzo Faouzi Ghoulam ha riassaporato il prato del Diego Armando Maradona. Da marzo scorso, contro il Bologna, a ieri, ancora contro i felsinei. Il terzino algerino ha voluto esprimere tutta la sua gioia con un post su Instagram: "Da Napoli-Bologna a Napoli-Bologna. Sudore e attesa: la felicità in un attimo".

De #NapoliBologna à #NapoliBologna.

Sueur et anticipation: le bonheur en un instant 💪🏽



Da #NapoliBologna a #NapoliBologna.

Sudore e attesa: la felicità in un attimo 💙



From #NapoliBologna to #NapoliBologna.

Sweat and anticipation: happiness in a heartbeat 💚



Faouzi#FG31 pic.twitter.com/d5Hxuj6aew