FOTO - Goku ed il fagiolo di Balzar, la simpatica vignetta sulla ripresa del Napoli

Per gli amanti degli anime e dei manga, o semplicemente dei cartoni animati, la vignetta comparsa in queste ore che sta spopolando sui social, avrà sicuramente un sapore familiare: come Goku, protagonista di Dragon Ball, è riuscito tante volte a riprendere forze e vigore grazie ai magici fagioli di Balzar, cosi anche il Napoli ieri ha ritrovato la vittoria contro la Lazio, conquistando la semifinale di Coppa Italia. Ecco che, nella simpatica vignetta a firma di DaniloPè su Instagram, è proprio Goku a vestire la maglia azzurra, pronto a tornare in forza proprio grazie ai magici fagioli.