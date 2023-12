FOTO - "Hakimi meritava di più il Pallone d'Oro africano": la risposta esilarante di Osimhen

La scorsa settimana in Africa è stato assegnato il Pallone d'Oro continentale e il vincitore è stato Victor Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

La scorsa settimana in Africa è stato assegnato il Pallone d'Oro continentale e il vincitore è stato Victor Osimhen, che ha battuto Mohamed Salah e Achraf Hakimi. Un riconoscimento prestigioso, che però ha fatto storcere il naso a qualche tifoso, a cui l'attaccante del Napoli ha voluto rispondere.

"Hakimi avrebbe meritato di più questo premio per il suo contributo al nostro continente, avendo portato il Marocco in semifinale al Mondiale", è uno dei commenti che si legge su X. L'ex Lille gli ha replicato in maniera esilarante, raccogliendo gli elogi di tanti altri supporters.