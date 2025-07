Il sogno estivo di tutti gli allenatori s'è avverato per Conte

Il sogno di tutti gli allenatori, iniziare il ritiro con l’organico al completo o quasi, si avvera quest’anno per Antonio Conte. Scrive quest'oggi Alberto Polverosi in un fondo per il Corriere dello Sport sottolineando che i partenopei sono quasi pronti a 40 giorni dall’inizio del campionato, un tempo consistente per esperimenti, prove e verifiche. L'obiettivo del Napoli "è migliorare una squadra che ha appena conquistato il campionato, partendo da un concetto-base che non va dimenticato né sottovalutato: l’anno scorso lo scudetto è stato vinto in modo quasi inatteso, il Napoli come qualità e completezza non era sullo stesso piano dell’Inter, la sua prima rivale".

Questo mercato sta accorciando la distanza per almeno quattro ragioni: "La prima riguarda lo spessore tecnico dei nuovi arrivi (uno su tutti, De Bruyne); la seconda è legata ai probabili postumi nerazzurri come conseguenza della folle fatica al Mondiale per club; la terza consiste nella chiarezza di idee e di programmi, il Napoli potrà giovarsi della “continuità didattica”, l’Inter dovrà intraprendere un nuovo percorso; l’ultima, ma non la meno importante, si basa proprio sui tempi degli acquisti: i campioni d’Italia sono pronti già in ritiro (mancano le rifiniture), i vice campioni d’Italia no". Questo ovviamente se sarà l'Inter la rivale, ma il vantaggio è consistente anche sulle altre eventuali concorrenti, scrive il quotidiano sportivo, raccontando delle difficoltà di Juventus, Milan e Roma.