FOTO - Hysaj lavora a Castel di Sangro, scatto sui social: "Partiamo col sorriso"

Il futuro di Elseid Hysaj non ha ancora trovato un chiarimento definitivo. Si attende di capire in che modo il Napoli stia lavorando per l'albanese, ma la permanenza in azzurro sembra assolutamente possibile. Intanto l'esterno destro è a Castel di Sangro con tutti i compagni, e proprio sui social ha pubblicato uno scatto direttamente dall'Abruzzo: "Partiamo col sorriso".