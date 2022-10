FOTO - Il Cholito e i ricordi di Amsterdam: "La vita passa, ma la passione per il calcio resta intatta"

Per Giovanni Simeone domani non sarà la prima volta all'Amsterdam Cruijif Arena.

Per Giovanni Simeone domani non sarà la prima volta all'Amsterdam Cruijif Arena. L'attacante del Napoli ci era già stato da bambino per la sfida di Champions League tra l'Ajax e l'Atletico Madrid di suo padre Diego, quando era ancora calciatore. Il Cholito ha ricordato quella giornata con un bel post su Instagram: "Ricordi di Amsterdam e Champions League. La vita passa, ma la passione per il calcio resta intatta. In attesa di domani!".