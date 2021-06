FOTO - In Nigeria tutti pazzi di Osimhen e del Napoli: Lagos si veste d'azzurro

In Nigeria, specialmente a Lagos, Victor Osimhen è molto molto amato. E, di conseguenza, lo è anche il Napoli da un anno a questa parte. Il centravanti ex Lille non ha mai rinnegato le sue origini, ci fa spesso ritorno, anche perché tutta la sua famiglia vive ancora nella capitale. Tornatoci, Victor ha postato un bel video nelle sue Instagram Stories, con la città vestita d'azzurro.