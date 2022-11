FOTO - Insigne a Castel Volturno: abbraccio con Spalletti e scatto con gli ex compagni

Lorenzo Insigne è tornato in Italia, a Napoli, e oggi si è recato a Castel Volturno per rivedere tanti vecchi amici

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne è tornato in Italia, a Napoli, e oggi si è recato a Castel Volturno per rivedere tanti vecchi amici: dai compagni di squadra a Spalletti e al suo staff, fino allo staff medico e parte della dirigenza. Il club azzurro ha pubblicato due scatti che ritraggono l'ex capitano azzurro abbracciato a Spalletti e con gli ex compagni.