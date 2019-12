FOTO - Insigne, il fratello sui social: "So cosa stai passando, ma sei un campione e ne uscirai!"

Continua il momento difficile per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli continua a non brillare, ed anche ieri contro il Parma è stato protagonista di una prestazione decisamente negativa. Il fratello Marco ha pubblicato cosi un messaggio attraverso Instagram: "So come ti senti, so quello che stai passando, so che sta girando tutto male, ma so anche che sei un campione e ne uscirai più forte da questo brutto momento, come te, tutta la squadra.

Per sempre orgoglioso di questo Napoli".