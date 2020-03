FOTO - "Io e Maradona in panchina", Diego risponde a Ferrara sui social: "Quello era il tuo posto..."

Simpatico siparietto sui social tra Ciro Ferrara e Diego Maradona. L'ex difensore di Napoli e Juventus ha pubblicato una foto sui social che lo ritrae insieme al Pibe de oro, entrambi seduti in panchina: "Documento clamoroso: io e Maradona in panchina. Tranquilli, eravamo solo stanchi...", la didascalia del post di Ferrara, al quale Diego ha risposto con un doppio commento ironico: "Ciro, io, Baianito e "Francescoli" Cimmaruta. Ma io penso che la panchina fosse il tuo posto in campo".