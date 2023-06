FOTO - Iodice in curva per la festa Scudetto: “Il mio cuore azzurro stava per scoppiare di gioia”

All'indomani della festa scudetto, il comico napoletano Peppe Iodice ha postato su Instagram uno scatto in curva allo stadio Maradona

All'indomani della festa scudetto, il comico napoletano Peppe Iodice ha postato su Instagram uno scatto in curva allo stadio Maradona: "Ieri è stata una giornata pazzesca. Il mio cuore azzurro stava per scoppiare di gioia. Si lo so ci sono stati problemi tecnici ma per me diventano secondari se confrontati ad una emozione indescrivibile. Nelle curve è stato bellissimo. Grazie dell'affetto esagerato... non lo dimenticherò mai più. Forza Napoli Sempre, Pep".