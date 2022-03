FOTO - Jorginho si consola con una pizza personalizzata: l'ex Napoli è in città

Alcuni big della Nazionale, come il napoletano Insigne, non sono stati convocati dal ct Mancini per l'inutile gara contro la Turchia.

Alcuni big della Nazionale, come il napoletano Insigne, non sono stati convocati dal ct Mancini per l'inutile gara contro la Turchia. Tra questi l'ex Napoli Jorginho ha profittato per concedersi qualche giorno di relax nel capoluogo campano. Per il centrocampista del Chelsea quale miglior rimedio di una buona pizza per consolarsi dall'eliminazione ai Mondiali? Ed infatti l'italo-brasiliano questa sera ha deciso di gustarsi una pizza napoletana recandosi da Gino Sorbillo, che ha personalizzato una Margherita con il nome del calciatore. Di seguito la foto postata sui social dal noto pizzaiolo.