FOTO - Koulibaly pronto per la Champions: "Che emozione ritrovare il Genk! Ci aspettano gare difficili"

Sorteggio emozionante per Kalidou Koulibaly, che ritroverà il Genk durante la fase a gironi della Champions League. Cosi il difensore azzurro ha commentato su Twitter: "La Champions League è unica. Ci aspettano partite difficili ma ci faremo trovare pronti: sarà emozionante sfidare il Genk".

