FOTO - "Kvara sul gol all'Atalanta aveva la vena sul collo": lo scatto che piace a Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti in conferenza stampa, parlando del carattere di Piotr Zielinski, ha preso come esempio Khvicha Kvaratskhelia e il suo gol con l'Atalanta: "Kvara quando ha fatto gol con quel dribbling, mentre calciava aveva la vena sul collo e quando è arrivato non ce l'aveva così, ora mi garba di più". Ecco lo scatto che è piaciuto al tecnico azzurro.