FOTO - L’assurdo calcolo dei tifosi juventini per la rimonta Scudetto sul Napoli: la classifica è virale

Manca sempre meno alla matematica certezza dello scudetto al Napoli . Il countdown è ormai partito, in attesa dell’ufficialità. Sono attualmente 19 i punti di vantaggio del Napoli sulla Lazio seconda, in attesa dell’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni della Juventus che potrebbe riassegnare i 15 punti ai bianconeri e cambiare la classifica.

Attualmente al Napoli – nel raffronto con la Lazio seconda – mancano 14 punti da fare nelle prossime 11 giornate in virtù di una quota scudetto fissata a 85. Ma in caso di restituzione dei 15 punti alla Juve, si alza fino a 89. Secondo le previsioni del tifoso bianconero ne basterebbero anche meno per il clamoroso sorpasso che non può prescindere da battere alla 31ª il Napoli a Torino. Juventus 85, Napoli a 84.

In base a questo surreale calcolo, il Napoli dovrebbe perdere con Milan, Juve, Inter e Bologna e pareggiare con Lecce, Udinese, Fiorentina, Monza. Quanto alla Juventus, eccezion fatta per i pareggi con Lazio e Atalanta, vincerebbe tutte le altre 9 partite in calendario. Di seguito la classifica divenuta subito virale sui social.