FOTO - "La Dolce Francia", ultimi giorni di vacanza per Mertens: lo scatto su due ruote

Ultimi giorni di vacanza per Dries Mertens, che come tutti domani farà ritorno a Castel Volturno, prima di muoversi in direzione Castel di Sangro. L'attaccante belga ha trascorso gli ultimi giorni in Francia, precisamente in Nuova Aquitania, nel Sud del paese transalpino. Ovviamente in compagnia di Kat Kerkhofs, sua moglie, l'ex Utrecht ha postato su Instagram uno scatto su due ruote. Di seguito la foto tratta dal noto social network.