FOTO - La UEFA premia Osimhen: è lui il 'man of the match' di Napoli-Eintracht

Victor Osimhen, autore della doppietta nel 3-0 del Napoli all'Eintracht Francoforte è stato votato dalla UEFA Champions League come 'man of the match'.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen, autore della doppietta nel 3-0 del Napoli all'Eintracht Francoforte è stato votato dalla UEFA Champions League come 'man of the match'. Di seguito lo scatto della premiazione del bomber azzurro al termine della gara, pubblicato sui social dalla SSC Napoli .