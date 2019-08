FOTO - Lozano, la moglia spazza via i dubbi sulle voci anti-Napoli: "Ti seguirò in ogni posto del mondo!

Ana Opp, moglie di Hirving Lozano, ha voluto ulteriormente ribadire la sua estraneità alle scelte professionali del marito, dopo le voci di un presunto diniego al trasferimento al Napoli. Su instagram infatti ha scritto un post che sembra fugare ogni dubbio sull'argomento: "Seguirò i tuoi passi in ogni posto in cui vai, in ogni angolo, in ogni strada. Perché la mia felicità e la mia fiducia si trovano al tuo fianco. Quindi sarà così fino alla fine del mondo". Palese, dunque, la volontà di ribadire che asseconderà ogni scelta professionale del marito, che pare essere sempre più vicino a vestire l'azzurro.