FOTO - Manolas-Insigne, siparietto social: "Sei troppo forte fratm!"

Lorenzo Insigne si affida ad Instagram, in tempi di silenzio stampa, per esprimere la sua soddisfazione per la doppietta rifilata alla Lazio e i tre punti fondamentali per la rincorsa Champions. E sotto al post del capitano spunta anche un commento esilarante. Autore: Kostas Manolas. "Sei troppo forte fratm!", gli scrive il greco in napoletano. Di seguito il siparietto social.