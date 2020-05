FOTO - #MeritiamoUnFinaleDiverso, l'iniziativa dei tifosi per Mertens: arriva il 'like' del belga

Dries Mertens e il Napoli, una storia d'amore dal finale ancora sconosciuto. Sul belga - in scadenza di contratto a giugno - ci sono tantissimi rumors di mercato che lo vogliono via dal capoluogo partenopeo. Nel frattempo sta spopolando l'hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso”, iniziativa sui social di centinaia di pagine di tifosi del Napoli indirizzata a Dries Mertens.

IL LIKE - Come mostra la foto, alla bella iniziativa creata dai tifosi in privato, nello specifico in chat, è arrivato anche un like da parte dell'attaccante belga, chiaro segnale di come il gesto da parte dei supporters azzurri sia arrivato a 'Ciro'