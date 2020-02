FOTO - Mertens festeggia da Sorbillo, pizza in piena notte a 'porte chiuse'

Dopo l'importante gol di ieri contro il Barcellona, che gli ha concesso di agganciare Marek Hamsik nella classifica all time dei marcatori con la maglia del Napoli, c'è stato il momento dei festeggiamenti per Dries Mertens. Quale miglior modo di celebrare il record se non con un simbolo della stessa napoletanità: la pizza. Cosi l'attaccante azzurro si è recato da Sorbillo, nota pizzeria partenpea, che gli ha concesso un ingresso a porte chiuse nel cuore della notte, come raccontato su Instagram: "Dopo il gol contro il Barcellona pizza notturna (ore 1:00) per Mertens a porte chiuse nel centro storico di Napoli".