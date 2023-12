FOTO - Mertens porta Napoli in campo anche al Galatasaray: lo scatto che fa impazzire i tifosi

Dries Mertens porta Napoli nel cuore, questo ormai è arcinoto a tutti. E' una sorpresa, invece, che porti l'azzurro in campo anche adesso

Dries Mertens porta Napoli nel cuore, questo ormai è arcinoto a tutti. E' una sorpresa, invece, che porti l'azzurro in campo anche adesso che gioca col Galatasaray, in Turchia. E lo fa letteralmente, perché è d'azzurro che sono i suoi parastinchi. C'è uno scatto che è diventato presto virale tra i tifosi del Napoli sui social network.

Perché non solo sono azzurri, i suoi parastinchi, ma portano anche lo Scudetto del Napoli sul fronte. I supporters azzurri sono impazziti su Twitter, Instagram e non solo: c'è anche qualcuno che, in questo momento di crisi per il sodalizio partenopeo, lo rivorrebbe in maglia azzurra. O magari in dirigenza. Intanto lui Napoli non l'abbandona mai.