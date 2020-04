FOTO - "Migliori club in Europa in attesa di vincere il campionato", Napoli in top 5

Negli ultimi anni il Napoli ha sempre lottato per vincere il campionato e nella stagione 2017/18 è arrivato ad un soffio dallo storico traguardo. Ormai sono 30 anni che la squadra azzurra aspetta di vincere lo Scudetto, così come tanti altri top club in giro per l'Europa aspettano di festeggiare la vittoria del proprio campionato. Il sito Transfrermarkt.it ha stilato la classifica dei club che sono in attesa da più anni di vincere il titolo in campionato: il Napoli è al 3° posto assieme al Liverpool - che con tutta probabilità, se si dovesse riprendere a giocare, tornerà a trionfare quest'anno in Premier -.

IL PRIMATO - Il triste primato di chi aspetta dà più tempo di vincere un titolo in campionato sono i tedeschi dello Schalke 04: ormai sono 62 anni che i tedeschi non festeggiano la vittoria della Bundesliga.