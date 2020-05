FOTO - Milik entusiasta del ritorno a Castelvolturno: "Finalmente!"

Sono ormai due giorni che il Napoli ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Castelvolturno, con i giocatori che stanno svolgendo sedute individuali con le quali stanno cercando di ritrovare la miglior forma in vista della ripresa del campionato, quest'ultimo aspetto ancora avvolto in un alone di mistero. Nel frattempo, i giocatori che stanno ritrovando il campo stanno mostrando grande entusiasmo, come l'azzurro Arek Milik che sui social ha postato proprio uno scatto dal centro sportivo: "Finalmente!".