FOTO - Milik, il suo cane e il panorama mozzafiato di Napoli: lo scatto sui social

Allenamenti, ma non solo. Gli azzurri continuano nelle sedute individuali nel Centro Sportivo di Castel Volturno, ma una volta a casa, spazio al relax. L'attaccante del Napoli Arek Milik, ha pubblicato su Instagram, una bellissima foto in cui si mostra mentre tiene in braccio il suo cagnolino. A fare da sfondo non poteva che essere il panorama mozzafiato del Vesuvio.