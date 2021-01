FOTO - Milik-Napoli, prosegue la guerra di nervi: l'ultimo post fa discutere

Un cenno d'intesa, un sorriso convinto: Arek Milik sui social posta una foto che farà discutere, è un semplice scatto ma in un momento storico in cui il suo destino è in bilico. Il rischio di restare fermo fino a giugno è concreto. Lui, intanto, ride. Tanti commenti negativi dai tifosi azzurri. Chissà cosa accadrà in estate qualora dovesse saltare gli Europei...