FOTO - Milik si gode sole e Vesuvio: "Dopo gli allenamenti mi dedico a lui..."

Continua, anche in maniera decisamente passiva, l'avventura a Napoli di Arek Milik. Al momento il polacco è fuori dal progetto tecnico di Gattuso, in attesa di capire se a gennaio si riuscirà a trovare una soluzione per l'attaccante. Milik resta a Napoli e si gode il sole partenopeo, la veduta del Vesuvio ed il suo cane, come mostra lo scatto pubblicato sui social dallo stesso giocatore azzurro: "Dopo gli allenamenti... mi dedico a lui".