FOTO - Niente Parma per Ounas: fuori dal progetto, è rimasto in città in attesa di cessione

Adam Ounas non è partito con la squadra per Parma, pertanto sarà assente durante la prima giornata di campionato. L'esterno algerino, rientrato dal prestito in Francia, è fuori dai piani di Rino Gattuso ed è rimasto in città - come testimonia la sua storia Instagram - in attesa della cessione che potrebbe sbloccarsi in questo finale di mercato.