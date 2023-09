FOTO - Ora basta! Le non esultanze di Osimhen infiammano i nigeriani: invasione social e hashtag

Il Napoli è tornato a volare, ma non si stempera sui social la polemica innescata dal caso Osimhen che ha incendiato i tifosi nigeriani.





Osimhen non esulta più come prima. Al centravanti del Napoli, risparmiato nel primo tempo in vista della sfida in Champions League con il Real Madrid, sono bastati 6’ per tornare in rete, ma così come nell’ultima vittoria con l’Udinese ha quasi non esultato per il gol. Se Osimhen non sembra ancora aver superato del tutto il polverone alzato dopo un Tik Tok del Napoli e la reazione del proprio procuratore, in Nigeria non si ferma una vera e propria psicosi anti-Napoli priva di fondamento.

Nigeriani scatenati sui social. Anche quest’oggi sui profili i profili social del club azzurro sono stati inondati da un incredibile quantità di hashtag pro-Osimhen e di commenti negativi da parte dei tifosi nigeriani contro la società e la città, tacciate di essere razziste nei confronti del loro beniamino. Di seguito le immagini.