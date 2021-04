FOTO - Osimhen suona la carica sui social: "Altre 9 finali, dai raga!"

Il migliore in campo del Napoli ieri a Torino contro la Juventus è stato senza dubbio Victor Osimhen, subentrato nel secondo tempo. Nel day-after del k.o. dello Stadium l'attaccante nigeriano, attraverso il suo account Instagram, ha suonato la carica in vista delle prossime partite, a cominciare da quella con la Sampdoria in programma per domenica: "Altre 9 finali alla fine. Dai raga!"