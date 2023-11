FOTO - Osimhen torna con la maglia del Napoli sui social: "Questa è la mentalità!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, autore dell'assist decisivo per Elmas contro l'Atalanta, è tornato non solo in campo dopo l'infortunio ma anche a postare sui social con la maglia del Napoli. Dopo una lunga assenza in seguito al TikTok del club azzurro che lo fece indispettire, il nigeriano ha scritto un messaggio postando una sua foto durante il match vinto a Bergamo: "Questa è la mentalità!".