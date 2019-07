FOTO - Pépé e Malcuit come fratelli, il post di un anno fa dopo l'addio: "Nulla sarà lo stesso senza te"

Nicolas Pépé e Kevin Malcuit sono amici o forse anche di più: fratelli. Così si chiamano tra loro e il loro legame s'evince anche dai social. Si dice che il terzino azzurro sia in pressing sull'ex compagno di squadra per convincerlo ad accettare Napoli e potrebbe riuscirci, vista la relazione fortissima. Su Instagram, un anno fa, quando Malcuit divenne ufficialmente del Napoli, l'attaccante ivoriano lo salutò così:

"Fratello mio, ora che sei andato via nulla sarà più come prima. La tua gioia, la tua follia, il tuo buon umore mi mancheranno. Spero che riuscirai a fare bene anche nella tua squadra nuova, anche se la fascia destra non sarà più la stessa, ora giochi la Champions League. Aspetto ancora di fare quello che abbiamo detto: andare in comune per fare la richiesta per diventare fratelli (ride, ndr). Ahah ma non è più possibile perché sei partito. Buona fortuna nel tuo nuovo club e nella tua nuova vita. Ti amo, fratello mio".