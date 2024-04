FOTO - Pioli piace a De Laurentiis: spunta il gradimento social di Gollini

Il portiere azzurro ha messo un like ad un post su Instagram di 'Cronache di Spogliatoio'

Pierluigi Gollini, in prestito dall'Atalanta, non sa se l'anno prossimo sarà ancora il portiere del Napoli ma sembra avere le idee chiare da chi vorrebbe esssere allenato. Il portiere azzurro ha infatti messo un like ad un post su Instagram di 'Cronache di Spogliatoio' nel quale si evidenzia il gradimento del presidente De Laurentiis nei confronti di Pioli, che probabilmente l'anno prossimo non allenerà più il Milan.